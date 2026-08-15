Este sábado 15 de agosto dos hombres fueron atacados a balazos frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno, en la colonia Centro en Culiacán.

Según los primeros reportes, este ataque dejó como saldo dos personas sin vida, quienes viajaban a bordo de un Nissan Versa blanco.

🚨#AlertaADN



Reportan una balacera frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa; habría dos muertos pic.twitter.com/aGLyXmmCuq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 15, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ocurrió la balacera en Culiacán?

De acuerdo con los primeros informes, los hombres que viajaban en un vehículo fueron sorprendidos por sujetos que iban en otro automóvil y les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras ocurrido el ataque a balazos en Culiacán, el conductor perdió el control del vehículo y quedó debajo de un semáforo en sentido contrario.

El vehículo en el que viajaban estos hombres presentó múltiples impactos de bala tanto en la carrocería como en las ventanas.

Cuerpos de emergencia acudieron a la balacera en Culiacán

Luego de recibir la alerta por este ataque, miembros de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano llegaron para acordonar la zona.

Además, paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al perímetro del ataque armado para confirmar la muerte de las dos personas por los impactos de bala.

Investigan balacera en Culiacán

Este ataque armado se produjo sobre el cruce del bulevar Constitución y la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron tras el llamado de emergencia para comenzar con las indagatorias y esclarecer este ataque armado.

De momento, los hombres fallecidos permanecen en calidad de desconocidos. Se buscará también, la identidad de los hombres que perpetraron este ataque armado en Culiacán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.