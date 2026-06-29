¿Vives ahí? Lista de las peligrosas colonias de la GAM en las que operaba La Muñeca, presunto integrante de la Unión Tepito

La Muñeca, presunto integrante de la Unión Tepito fue detenido el pasado sábado 27 de junio. Las autoridades capitalinas confirmaron que el detenido, que estaría implicado en el homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, también operaba en algunas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

En adn Noticias, te compartimos la lista de las peligrosas colonias de la alcaldía GAM en la que operaba el presunto asesino de Ximena Guzmán y José Muñoz.

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Así fue la detención de Jovany “N”, alias La Muñeca

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que las autoridades lograron la detención de Jovany “N”, alias La Muñeca, quien fue localizado en en las inmediaciones del mercado Municipal Centenario 1970, en el municipio de Yautepec, Morelos. El sujeto contaba con una orden de aprehensión por la investigación sobre el asesinato de los excolaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, el pasado 20 de mayo de 2025.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, durante la detención se le decomisaron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga. De inmediato, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR).

📝Derivado del intercambio de información entre la Fiscalía CDMX, la @SSPCMexico y la @SSC_CDMX, se realizó la detención de un hombre identificado como Jovany “N”, señalado como integrante de la célula delictiva vinculada con el homicidio de dos servidores públicos del Gobierno… pic.twitter.com/SVkjJ4YPuC — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 29, 2026

Lista de colonias de la GAM en las que operaba La Muñeca

Presuntamente, La Muñeca no solo es investigado por el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, sino también por ser un presunto operador de la Unión Tepito. El detenido es acusado de narcomenudeo y extorsión en varias colonias de la GAM y la zona limítrofe del norte de la CDMX.

El Arbolillo I (Alcaldía Gustavo A. Madero)

(Alcaldía Gustavo A. Madero) San Felipe de Jesús (Alcaldía Gustavo A. Madero)

(Alcaldía Gustavo A. Madero) Impulsora (Ciudad Nezahualcóyotl, zona limítrofe con el Estado de México)

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el narcomenudeo se mantiene como uno de los principales generadores de violencia en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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