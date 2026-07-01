Atacan a balazos al periodista Marcos Ramos en Chiapas; Fiscalía despliega grupo especial para esclarecer el caso

La violencia contra de comunicadores vuelve a encender las alertas en México, en esta ocasión, Marcos Ramos, director del medio digital Real Cintalapa, fue víctima de un ataque a balazos en el municipio de Cintalapa, Chiapas, mientras se dirigía a su domicilio; un caso más de violencia contra periodistas en México.

El comunicador sobrevivió a la agresión y permanece hospitalizado, mientras las autoridades estatales comenzaron con una investigación para localizar a los responsables.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la Quinta Sur, entre las calles Quince y Dieciséis Sur, donde vecinos encontraron al periodista herido sobre la banqueta, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia a través del 911.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la región. Después de ser valorado, fue llevado a Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud del periodista Marcos Ramos?

De acuerdo con el reporte médico difundido por las autoridades, el periodista se encuentra estable, aunque presenta un proyectil alojado en la extremidad izquierda, a la altura del pulmón.

Los especialistas informaron que no sufrió lesiones que pongan en riesgo su vida, pero será sometido a una intervención quirúrgica para extraer el proyectil y continuar con su recuperación.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el móvil de la agresión ni si existen personas detenidas por estos hechos.

Periodistas en Chiapas exigieron resultados inmediatos en la investigación del atentado contra Marcos Ramos



Director del medio digital Real Cintalapa, quien fue atacado a balazos



El pronunciamiento se realizó frente al Congreso del estado



📹 Sol de México pic.twitter.com/gSsERLvfrG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 1, 2026

¿Qué informó la Fiscalía de Chiapas sobre el ataque contra Marcos Ramos?

Después del ataque, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que la Fiscalía General de Chiapas integró un grupo especial de investigación para esclarecer el caso.

Según el comunicado oficial, participan elementos de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y peritos especializados, quienes trabajarán para identificar y detener a los responsables.

La dependencia también confirmó que la víctima recibe atención médica y cuenta con medidas de protección, además de señalar que, debido a su labor periodística, se agotarán todas las líneas de investigación que resulten pertinentes.

Violencia contra la prensa: agreden al periodista Marcos Ramos en Cintalapa y lo trasladan de emergencia Periodista Marcos Ramos es baleado en Chiapas; autoridades prometen dar con los responsables

La violencia contra periodistas sigue siendo un desafío en México

La agresión contra Marcos Ramos ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad de quienes ejercen el periodismo en distintas regiones del país. Organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la importancia de garantizar investigaciones prontas, imparciales y efectivas cuando se registran ataques contra comunicadores.

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