Carreteras de Jalisco, Querétaro, Colima e Hidalgo con bloqueos y accidentes hoy 17 de agosto: minuto a minuto

Ante el cercano regreso a clases hay más afluencia de automóviles en las carreteras, muchas de ellas que son vialidades importantes y que conectan con otros estados, por lo que las autoridades piden a los conductores tomar precauciones.

A la alta afluencia se suman otras circunstancias como bloqueos de manifestantes, toma de casetas y fuertes accidentes. En adn Noticias te decimos las últimas noticias para que busques alternativas o salgas con anticipación.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

Se restableció la circulación en la autopista Isla-Acayucan , cerca del kilómetro 177, dirección Acayucan , después de que fuera atendido un incidente.

, cerca del kilómetro 177, , después de que fuera atendido un incidente. Restablecen la circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla después de un accidente que fue atendido en el kilómetro 45. Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe) avisó que el tramo opera de manera normal en ambos sentidos .

después de un accidente que fue atendido en el kilómetro 45. Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe) avisó que el tramo opera de manera normal en . Carga vehicular en la autopista Guadalajara-Colima , cerca del kilómetro 125, dirección Guadalajara, después de un accidente que ya fue atendido. La circulación se restableció desde la Plaza de Cobro San Marcos .

, cerca del kilómetro 125, dirección Guadalajara, después de un accidente que ya fue atendido. La circulación se restableció desde la . En Hidalgo, cerca del kilómetro 071+700 de la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México hay cierre parcial de circulación por un accidente, informó Guardia Nacional Carreteras.

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