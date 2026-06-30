Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: persisten las dudas pese a las detenciones

Cerca de 20 personas han sido detenidas por su presunta relación con el doble homicidio. El más reciente es Jovany “N”, alías La Muñeca, quien fue aprehendido en Morelos y se le relaciona con la Unión Tepito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, pero aún no se han respondido las principales preguntas sobre la planeación y los autores intelectuales del ataque.

El caso sigue siendo uno de los más relevantes en materia de seguridad en la Ciudad de México.