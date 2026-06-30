Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Localizan cuerpo sin vida de Fátima Ozoara Cid Vázquez, enfermera desaparecida en CDMX; detienen a Joel Ricardo “N”
/Seguridad/Video

Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: persisten las dudas pese a las detenciones

Aunque hay cerca de 20 detenidos por el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz, aún no se esclarecen los principales interrogantes.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

Cerca de 20 personas han sido detenidas por su presunta relación con el doble homicidio. El más reciente es Jovany “N”, alías La Muñeca, quien fue aprehendido en Morelos y se le relaciona con la Unión Tepito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, pero aún no se han respondido las principales preguntas sobre la planeación y los autores intelectuales del ataque.

El caso sigue siendo uno de los más relevantes en materia de seguridad en la Ciudad de México.

Tags relacionados