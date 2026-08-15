Perro pitbull ataca y mata a un hombre en el Cetram Indios Verdes; esto se sabe

Un hombre en situación vulnerable, conocido como “El Flaco”, murió este sábado 15 de agosto luego de ser atacado en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes, por un perro pitbull terrier americano.

El ataque ocurrió en la zona de puestos en el andén K del paradero de Indios Verdes, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

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Perro pitbull mata a un hombre en Indios Verdes

Según la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), elementos fueron avisados sobre una persona lesionada por mordeduras.

Al recibir esta alerta, elementos de la policía acudieron al cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Ticomán, en la Colonia Residencial Zacatenco para auxiliar al hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba por el andén K del Cetram cuando al pasar junto al animal fue atacado y mordido en diversas ocasiones.

#TarjetaInformativa l Uniformados de la #SSC tomaron conocimiento de un hombre que perdió la vida, por posibles mordeduras de un canino, en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.



Los efectivos policiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, de una persona lesionada por… pic.twitter.com/6J2QdcNQED — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2026

Otras versiones señalan que el hombre provocó al perro momentos antes, generando la reacción del pitbull; sin embargo, no se ha confirmado dicha versión.

El hombre sufrió mordeduras en distintas partes del cuerpo, la más peligrosa fue una en el cuello. Aunque también presentaba una herida visible cerca del fémur izquierdo.

Aunque algunos trabajadores del paradero de Indios Verdes alertaron que el animal, presuntamente, ya había reaccionado de forma violenta en anteriores ocasiones.

El pitbull que atacó y mató a un hombre en Indios Verdes El pitbull que atacó y mató a un hombre en Indios Verdes (SSC_CDMX/X)

Brigada de Vigilancia Animal resguardó al perro

Al ver al hombre inconsciente y al perro amarrado de un poste, los servicios de emergencia llegaron a la zona junto con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron el fallecimiento.

Los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) retiraron el cuerpo alrededor de las 2:00 pm de este sábado 15 de agosto y continuarán con las investigaciones.

Miembros de la Brigada de Vigilancia Animal se hicieron cargo del perro, el cual se encontraba amarrado a un poste y tenía sangre en el hocico y patas.

El pitbull que atacó y mató a un hombre en Indios Verdes El pitbull que atacó y mató a un hombre en Indios Verdes (SSC_CDMX/X)

Después, fue colocado en una transportadora para ser llevado a las instalaciones de la institución donde recibirá atención veterinaria.

De momento, las autoridades no han informado nada sobre el propietario del perro. Según algunas fuentes, el dueño huyó del lugar tras los hechos.

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