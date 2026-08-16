Sujetos armados irrumpen fiesta en Zanatepec, Oaxaca; Fiscalía confirma 3 personas muertas

En lo que parecía una fiesta en Zanatepec, Oaxaca, terminó el tragedia, luego de que sujetos armados irrumpieron en una celebración donde murieron tres personas y una más resultó lesionada durante el viernes 14 de agosto.

De acuerdo a la Fiscalía de Oaxaca, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas (tiempo local) al interior del salón Baby O, el cual se localiza en la avenida Febronio López en dicha localidad.

=FISCALÍA INFORMA=



*Inicia Fiscalía investigación por agresión en Santo Domingo Zanatepec*



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación correspondiente por el homicidio de tres personas del sexo masculino, así como por las lesiones por… pic.twitter.com/pppntAkeiL — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 15, 2026

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Fiscalía de Oaxaca identifica a las personas asesinadas en Zanatepec

Las autoridades oaxaqueñas identificaron a las víctimas con las siglas F.G.C, V.M.A. y J.C.M.A, los cuales habrían muerto tras las detonaciones de arma de fuego; sin embargo, en el mismo lugar resultó herido otro hombre, cuya identidad no fue revelada.

Además, dieron a conocer que elementos municipales se presentaron en el lugar de los hechos para recabar todos los indicios para llevar a cabo la investigación y dar con los responsables.

“Tras el reporte de las autoridades municipales, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y especialistas se trasladaron de forma inmediata al sitio para asegurar la escena y recolectar diversos indicios balísticos”, se pudo leer en el comunicado.

La agresión en Zanatepec, Oaxaca, quedó grabada y se difundió en redes sociales

Tras los hechos, la agresión quedó grabada en video y éste se difundió en redes sociales. Ahí se puede ver a varias personas bailando mientras, de la nada, comienzan los disparos y éstas salieran corriendo.

Además, existe otra grabación en donde uno de los asistentes menciona que, mientras todos estaban en la fiesta, de la nada comenzaron los disparos, pero todos desconocían por qué inició el problema que terminó con la vida de tres personas.

No obstante, de acuerdo a medios locales, los sujetos armados bajaron de una camioneta, ingresaron al lugar y dispararon, posteriormente se fueron rápidamente.

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