Después de casi un mes como desaparecidos, este viernes 19 de junio se dio a conocer que autoridades federales y estatales localizaron los cuerpos sin vida de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ciudadanos estadounidenses que vivían en el Estado de México (Edomex) desde hace un par de meses.

Información dada a conocer por fuentes del medio internacional El País, reveló que los ciudadanos norteamericanos fueron localizados en una fosa clandestina junto a otros dos cuerpos aún sin identificar, por lo cual se iniciaron con los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades.

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¿Qué se sabe del caso de Guillermo Jeffet Hidalgo y Zafar Padamsee?

La información que se ha ido revelando con el paso de los días sobre el caso de Guillermo Jaffer Hidalgo y Zafar Padamsee, señala que en abril de este mismo 2026 que tomaron la decisión de mudarse de Chicago a la entidad mexiquense, esto con la finalidad de cuidar a la madre de Mawani que padece de alzheimer.

De acuerdo con información brindada por familiares y amigos de la pareja, tanto Hidalgo como Padamsee tomaron la decisión de comprar una silla elevadora para facilitar los trabajos de cuidado de la señora de la tercera edad, por lo cual contrataron a dos supuestos contratistas locales para realizar la compra el pasado 20 de mayo.

Información dada a conocer por autoridades mexiquenses, señala que la pareja solicitó un taxi por aplicación para acudir por la silla en cuestión, sin embargo las víctimas comenzaron a mandar mensajes de ayuda al notar una conducta extraña en el chofer. Fueron un par de horas después, que amigos y familiares notaron que la ubicación en tiempo real de los hombres de 56 y 57 años de edad, dejó de ser localizable.

Momentos después, familiares descubrieron actividades inusuales en las cuentas financieras de la pareja, pues reportaron transferencias y movimientos bancarios realizados horas después de la desaparición.

Solicitamos su ayuda para localizar a ZAFAR PADAMSEE MAWANI de 56 años de edad. Se le vio por última vez el día 20 de Mayo de 2026, en ISIDRO FABELA, TLALPAN, CIUDAD DE MéXICO..



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¿En dónde encontraron a la pareja estadounidense sin vida?

Según la información que se ha dado a conocer hasta el momento, autoridades federales y estatales lograron detener a tres hombres y una mujer señalados por la desaparición de Jeffer Hidalgo y Zafar Padamsee.

Fueron estos mismos sujetos los que confesaron que dejaron los cuerpos sin vida en un pareja cerca a la zona de La Marquesa, esto en El Valle del Silencio.

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