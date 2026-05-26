Localizan a más de 5 mil personas desaparecidas en México con esta herramienta que usa la CURP

Una herramienta tecnológica conectada a la CURP permitió localizar a más de 5 mil personas desaparecidas en México en poco más de siete meses, de acuerdo con información presentada por la Secretaría de Gobernación durante una conferencia sobre acciones de búsqueda en el país.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que desde la entrada en operación de la Plataforma Única de Identidad (PUID), el 14 de octubre de 2025 y hasta el 18 de mayo de 2026, se logró ubicar a casi 6 mil personas mediante este sistema que conecta bases de datos de distintas instituciones públicas y privadas.

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¿Qué es la Plataforma Única de Identidad y cómo funciona?

La Plataforma Única de Identidad, conocida como PUID, es una herramienta que utiliza la CURP para interconectar información de dependencias federales, estatales y privadas con el objetivo de agilizar la localización de personas desaparecidas.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Gobernación, entre octubre de 2025 y mayo de 2026 fueron localizadas 5 mil 898 personas únicamente mediante el uso de esta plataforma tecnológica.

Aunque no se detalló cuántas personas fueron encontradas con vida ni las circunstancias de cada caso, el gobierno federal aseguró que la herramienta ya forma parte de las estrategias nacionales de búsqueda.

5 mil 898 personas han sido localizadas con esta herramienta. El PUID entró en vigor en octubre de 2025. (Getty Images)

¿Qué instituciones participan en las búsquedas?

Durante la conferencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya opera un centro de mando de la Alerta Nacional coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En este mecanismo también participan:

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional (GN)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Según las autoridades, el centro opera las 24 horas del día para movilizar cuerpos de búsqueda, investigación y seguridad desde el primer reporte de desaparición.

¿Qué estados han sido visitados por la Comisión Nacional de Búsqueda?

La comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, informó que ha realizado recorridos en distintas entidades para revisar registros incompletos y reunirse con familias buscadoras.

Hasta ahora, señaló visitas en:

Veracruz

Jalisco

Zacatecas

Morelos

Michoacán

Colima

Tlaxcala

Nayarit

El objetivo, explicó, es revisar expedientes, verificar registros y dar seguimiento a información relacionada con carpetas de investigación.

¿Qué cambios recientes hizo México en materia de desapariciones?

Durante la conferencia también se mencionaron algunas de las medidas implementadas en los últimos años para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en México, entre ellas:

la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda

la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte

la Base Nacional de Carpetas de Investigación

el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses

la incorporación de fiscalías especializadas en desaparición

La secretaria Rosa Icela Rodríguez adelantó además que ella y la fiscal general Ernestina Godoy recorrerán distintas regiones del país para reunirse directamente con colectivos y familias de personas desaparecidas.

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