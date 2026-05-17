Arquidiócesis de México pide “escuchar a familias buscadoras”

La Arquidiócesis de México hizo un llamado, a través del medio informativo Desde la fe, a que se brinde acompañamiento social e institucional a las familias y personas que buscan a familiares desaparecidos.

A través del editorial “Las familias buscadoras necesitan una sociedad que las escuche”, se precisa que “detrás de cada ficha de búsqueda, manifestación, o jornada para localizar personas, existe una familia afectada por la ausencia de un ser querido y la incertidumbre de no conocer su paradero”.

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Iglesia hace llamado a tener empatía con familias de desaparecidos

En el texto, la Arquidiócesis destaca que para hablar de la crisis de personas desaparecidas en México, es importante entender que las “ausencias que duelen todos los días”, pues las familias de personas desaparecidas viven todos los días “entre incertidumbre y esperanza”.

La Arquidiócesis Primada de México explica que recientemente se realizó acompañamiento a familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, donde reconocen el cansancio emocional que traen las “promesas que no se cumplen”, así como acciones que al principio parecen esperanzadoras, pero terminan en decepción.

Piden a Iglesia sensibilizar y visibilizar a personas desaparecidas

Familiares de personas desaparecidas hicieron un llamado particular a la Iglesia Católica: sensibilizar y visibilizar la problemática, así como mantenerse cerca de ellas en la lucha cotidiana con su dolor, pues muchas veces, además de cargar con la ausencia de un ser querido, también tienen que lidiar con “la indiferencia, el prejuicio y el abandono institucional”.

Por esta razón se hizo un llamado a autoridades, pidiendo que actúen con responsabilidad, eficacia y sensibilidad, pues es indispensable que las autoridades acompañen en todo momento a quienes buscan a un ser querido.

“La justicia no puede quedarse detenida entre trámites, discursos encontrados o estrategias que se anuncian con fuerza, pero que no terminan traduciéndose en resultados que den certeza a las familias buscadoras”.

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