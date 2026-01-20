CDMX busca a los desaparecidos olvidados; avanzan excavaciones en el Panteón de Dolores

A petición de las madres buscadoras, la Comisión de Búsqueda de la CDMX realiza una excavación en el Panteón de Dolores desde el año pasado para exhumar los restos de las personas que no fueron identificadas en el pasado, con el objetivo de realizar pruebas científicas que permitan su identificación y dar paz a las familias que han trabajado por años para localizar los restos de sus seres queridos.

El comisionado de búsqueda en la capital, Luis Gómez Negrete dio a conocer que este año deberán recuperarse alrededor de 160 cuerpos en que estaban en calidad de desconocidos y se encuentran en la fosa 26, que a su vez pertenece a la Fosa Común del Panteón Civil de Dolores.

¿Cómo buscarán a los desaparecidos que ya han sido olvidados en CDMX?

Desde noviembre, las autoridades del Centro Integral de Búsqueda trabajaron con activistas en materia de desapariciones con la finalidad de echar a andar el proyecto qie pretende atender una situación de gestión de personas fallecidas que data de varios años atrás. En el proceso de investigación se tratará de reconstruir la historia e identidad de las personas sepultadas en fosas comunes.

Los elementos óseos recuperados serán analizados para establecer su identidad y posteriormente restituidos a sus familias, en coordinación con la autoridades de la Fiscalía General capitalina.

¿Por qué entierran a personas no identificadas en el Panteón Dolores?

Es importante destacar que el Panteón Civil de Dolores es el único sitio en la capital que cuenta con fosas comunes, donde se han enterrado personas no identificadas. Actualmente se registran 75 fosas colectivas, en las que también se inhuman personas identificadas.

Se prevén exhumar de dicha fosa cerca de 160 restos más, para realizar análisis y buscar a sus familias. Pero al ser una prueba piloto sobre las exhumaciones e identificaciones de la Fosa Común del Panteón de Dolores, llevará todo un año.

El Panteón Civil de Dolores es el cementerio más grande de México, se encuentra entre la segunda y tercera sección del Parque de Chapultepec. Dentro de los terrenos, hay un sinfín de tumbas, esculturas, tallas, mausoleos y artefactos funerarios.

