Una tragedia alcanzó una fiesta de XV años en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, Guanajuato. Debido a un tequila, presuntamente adulterado, se confirmó el saldo de 4 personas fallecidas y 35 intoxicadas.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que ya hay personas detenidas, además de haberse ejecutado cateos y aseguramientos relacionados con el caso.

¿Hay detenidos por el tequila adulterado en Guanajuato?

Hasta el momento, el número exacto de personas aseguradas y el origen de la bebida se mantienen bajo estricto secreto para no alterar a otros involucrados ni entorpecer la judicialización del caso.

Sin embargo, las autoridades advierten que la salud de más ciudadanos podría estar en riesgo si existen más botellas del mismo lote distribuidas en el mercado.

¿Cómo ocurrió la intoxicación con el tequila en la fiesta de XV años?

La celebración se llevó a cabo el pasado sábado 06 de junio, sin embargo fue hasta el lunes 08 que detonó la alerta, cuando la Secretaría de Salud de Guanajuato atendió a 30 personas, de las cuales 2 fallecieron en el hospital.

Asimismo, el IMSS recibió a 8 pacientes, donde uno falleció internado. Finalmente, una de las 4 personas perdió la vida en su casa, debido a que no alcanzó a recibir atención médica.

¿Cómo detectar alcohol adulterado y cuáles son sus síntomas?

Si compras alcohol, debes saber estos consejos para evitar tomar bebidas adulteradas que afecten gravemente tu salud;

Verifica que las botellas tengan el sello de seguridad

Comprueba que las etiquetas estén completas

Confirma que el lote de producción esté en cada producto y sea visible

Si presentas alguno de estos síntomas, ¡cuidado! debes acudir de inmediato a un hospital:

Vómito severo

Visión borrosa o doble

Dolor abdominal agudo

Dificultad para respirar o pérdida de la conciencia

Esto se debe a que las botellas están mezcladas con metanol y su atención y cuidado solo puede ser de grado médico.

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