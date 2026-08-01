Ataque armado en Zacatecas: Matan a un policía municipal y hieren a dos más en ataque armado

La violencia volvió a golpear a Zacatecas, un ataque armado registrado la noche del viernes 31 de julio en el municipio de Luis Moya dejó como saldo un policía municipal muerto y dos más heridos, uno de ellos reportado en estado crítico, lo que provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la región.

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¿Qué pasó en Luis Moya, Zacatecas?

Según reportes de b el ataque ocurrió en la comunidad de Barranquilla, a pocos metros de la comandancia municipal, donde presuntamente fue detonado un explosivo que desencadenó un enfrentamiento armado.

De manera preliminar, se informó que el artefacto habría sido colocado en un vehículo, lo que provocó una intensa columna de humo visible desde varios puntos del municipio; sin embargo, las autoridades aún continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió la explosión.

Tras activarse el botón de emergencia, en la frecuencia de radio policial se escuchó el siguiente reporte:

“Solicitando su apoyo en el municipio de Luis Moya; por ahí se suscita una detonación de explosivos, al parecer elementos heridos”.

🚨 Otro ataque a policías, ahora en Zacatecas



Un agente murió y dos más resultaron heridos tras una agresión armada en Luis Moya



Medios locales reportaron una fuerte explosión en la zona



📹 https://t.co/HjTziKNlnN pic.twitter.com/1HDFp2TFfg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 1, 2026

Confirman un policía muerto y dos oficiales heridos

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el ataque dejó un elemento de la Policía Municipal sin vida, mientras que otros dos uniformados resultaron lesionados.

De acuerdo con los primeros informes, uno de los policías fue trasladado a un hospital de la capital del estado en código rojo, debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el segundo ingresó en código amarillo, reportado como grave, pero estable.

Despliegan fuerte operativo para localizar a los responsables

Tras la agresión, corporaciones estatales y federales implementaron un intenso operativo de seguridad en Luis Moya y municipios cercanos, especialmente en la franja limítrofe con Aguascalientes, ante la posibilidad de que los agresores hayan escapado hacia esa entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque; sin embargo, las labores de búsqueda y patrullaje continúan en la región mientras avanzan las investigaciones.

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