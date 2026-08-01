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Muere pasajero que viajaba en taxi de aplicación en calles de CDMX

Se registró una intensa movilización de servicios de emergencia y policías luego de que un hombre murió en calles de la alcaldía Benito Juárez.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Un hombre murió en calles de la colonia Portales luego de que tuviera una discusión mientras viajaba en un taxi por aplicación; las autoridades capitalinas ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

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Muere hombre en calles de CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba como pasajero de taxi por aplicación y en el trayecto comenzó a mostrarse agresivo por lo que tanto el conductor como la víctima descendieron de la unidad y en ese momento el hombre se desvaneció. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Romanía y Libertad en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.

Ante ello, el conductor llamó al número de emergencias y arribaron policías y paramédicos quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Detienen a conductor de taxi y realizan investigaciones

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte.

Mientras que el conductor del vehículo fue presentado ante el Ministerio Público quien definirá su situación legal y se realizarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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