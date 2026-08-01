Muere pasajero que viajaba en taxi de aplicación en calles de CDMX

Un hombre murió en calles de la colonia Portales luego de que tuviera una discusión mientras viajaba en un taxi por aplicación; las autoridades capitalinas ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.
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Muere hombre en calles de CDMX
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba como pasajero de taxi por aplicación y en el trayecto comenzó a mostrarse agresivo por lo que tanto el conductor como la víctima descendieron de la unidad y en ese momento el hombre se desvaneció. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Romanía y Libertad en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.
Ante ello, el conductor llamó al número de emergencias y arribaron policías y paramédicos quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Detienen a conductor de taxi y realizan investigaciones
Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte.
Mientras que el conductor del vehículo fue presentado ante el Ministerio Público quien definirá su situación legal y se realizarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
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