Consumo de alcohol está vinculado con 7 tipos distintos de cáncer

¿Te gusta el alcohol? Entonces, te interesará saber que algunas bebidas alcohólicas están relacionadas con agresivos tipos de cáncer.

Estudios recientes señalan que beber alcohol con frecuencia, incluso en cantidades consideradas moderadas, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades graves como 7 tipos de cáncer. En adn Noticias, te explicamos qué dice la evidencia científica y por qué este tema preocupa cada vez más a autoridades sanitarias y médicos.

¿Cómo afecta el alcohol y cómo puede causar cáncer?

El vínculo entre cáncer y el consumo frecuente de alcohol está relacionado con cómo el cuerpo procesa el etanol. Cuando el organismo metaboliza el alcohol, produce una sustancia llamada acetaldehído, que puede dañar el ADN de las células y aumentar el riesgo de tumores.

De acuerdo con especialistas citados en estudios de salud pública, el riesgo puede incrementarse cuando el consumo es constante o excesivo. Incluso cantidades pequeñas, mantenidas durante años, podrían influir en el desarrollo de enfermedades. Esto es lo que debes saber sobre tipos de cáncer que causa el alcohol:



El alcohol puede alterar las células y facilitar mutaciones

También afecta hormonas y procesos inflamatorios

En algunos casos potencia el efecto de otros factores de riesgo como el tabaco

Expertos señalan que reducir o evitar el consumo puede ser una medida preventiva importante, especialmente en personas con antecedentes familiares de cáncer.

¿Cuáles son los 7 tipos de cáncer relacionados con el alcohol?

Investigaciones médicas han identificado al menos siete tipos de cáncer relacionados con el alcohol. Entre ellos destacan:

Cáncer de mama

Cáncer de hígado

Cáncer de boca

Cáncer de garganta

Cáncer de laringe

Cáncer de esófago

Cáncer colorrectal

Uno de los casos más estudiados es el de alcohol y cáncer de mama, donde especialistas han observado una asociación entre el consumo frecuente y un mayor riesgo en mujeres.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol, explicó que el consumo de alcohol causa 40 mil muertes al año y tiene un costo social de 552 mil millones de pesos.

