¡Cuida tu dinero! Así funciona el fraude bancario con un SMS que podría vaciar tus cuentas

¡Alto! Delincuentes están cometiendo un fraude bancario a través de smishing (SMS falsos) que suplantan a tu banco. Si recibes un mensaje en el que se te notifica acerca de supuestos cargos, transferencias exitosas, detente, antes de seguir las instrucciones que te indican, porque podrías caer en una estafa que te hará perder todo tu dinero.

Te contamos cómo es el nuevo modus operandi para realizar estafas bancarias en México.

Así es el modus operandi del nuevo fraude bancario con una supuesta compra por 2.500 pesos

En los últimos meses, varios clientes de bancos han reportado haber recibido misteriosos mensajes, suplantando la identidad de su banco, en los que se les notifica del cargo de un supuesto pago automático, como este texto:

“(Nombre de tu banco). Notifica movimiento exitoso por 2,599.00 en H&M 27-ENE-2026 con tu cuenta (banco). Dudas o info al (55) (número falso)

Esto es lo que puede suceder si haces caso al mensaje de SMS sospechoso:

El mensaje viene con un número de teléfono al cual te puedes comunicar si no reconoces el cargo.

Los delincuentes envían mensajes que pretenden transmitir urgencia y miedo con el objetivo de que llames de inmediato sin pensar.

Si te comunicas a ese número sin pensar, una persona se hará pasar por un ejecutivo bancario , a menudo utilizando tácticas de miedo o urgencia para que no pienses con claridad.

, a menudo utilizando tácticas de miedo o urgencia para que no pienses con claridad. Te pedirán tu número de tarjeta, contraseñas, PIN , claves dinámicas (tokens) o códigos SMS de verificación, bajo el pretexto de " cancelar la transacción fraudulenta ".

, claves dinámicas (tokens) o códigos SMS de verificación, bajo el pretexto de " En algunos casos, te indicarán descargar una "aplicación de seguridad" que en realidad es malware para tomar control de tu dispositivo y robar más información.

Te convencerán de mover tu dinero a una supuesta "cuenta segura" (que es de los estafadores) o autorizar transferencias SPEI fraudulentas.

¿Qué hacer para evitar ser víctima de un fraude bancario a través de un SMS?

Mantén la calma : No entres en pánico, respira y piensa claramente.

: No entres en pánico, respira y piensa claramente. Cuelga inmediatamente : No proporciones ningún dato.

: No proporciones ningún dato. Verifica por tu cuenta : Busca el número oficial de tu banco al reverso de tu tarjeta o en su sitio web oficial y llama para confirmar.

: Busca el número oficial de tu banco al reverso de tu tarjeta o en su sitio web oficial y llama para confirmar. No hagas clic en enlaces : Estos SMS suelen traer links a páginas falsas que imitan la del banco.

: Estos SMS suelen traer links a que imitan la del banco. Reporta el número: Bloquea el número y repórtalo con tu banco y a las autoridades competentes.

Recuerda que los bancos NO solicitan información sensible a través de mensajes SMS, ni por WhatsApp, ni llamadas telefónicas. Siempre que tengas dudas, comunícate con tu banco.

