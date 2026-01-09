Fuerte choque de combis en CETRAM Indios Verdes deja varios lesionados

Una mañana caótica para la Ciudad de México; mientras en Coyoacán se registró una fuerte explosión por acumulación de gas, en la alcaldía Gustavo A. Madero varias personas resultaron lesionadas por el fuerte choque de dos unidades tipo van de transporte público.

Autoridades de la capital, protección civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron en un primer momento a al menos 11 lesionados después de que dos combis chocaran en la salida de la CETRAM Indios Verdes.

Las unidades corresponden a la Ruta 51 y por la fuerza del impacto, algunas personas requirieron el traslado a hospitales.

Cabe señalar que la CETRAM ha recibido constantes denuncias de deterioro y abandono de la zona; además es un punto en el que hay una gran cantidad de transporte público.

A Indios Verdes llega el Metro, Metrobús, Cablebús, camiones de transporte público y autobuses de línea como ADO, por lo que es un lugar peligroso para los miles de peatones que transitan en el sitio diariamente.

Choque de Metrobús deja varios lesionados en la CDMX

