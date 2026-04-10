Bloqueo en la México - Pachuca colapsa Insurgentes Norte desde avenida Fortuna

Durante la tarde de este viernes 10 de abril se registró un importante bloqueo de transportistas sobre la autopista México - Pachuca con dirección a la capital hidalguense, esto a la altura de El Vigilante y la avenida 30-30 en el tramo que comprende al Estado de México (Edomex).

Información dada a conocer por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), señala que el bloqueo comenzó a generar afectaciones sobre Insurgentes Norte, esto desde la avenida Fortuna.

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¿Qué pasó en la México-Pachuca hoy 10 de abril?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el bloqueo es por parte de transportistas de las empresas conocidas como “Baltazar” y “México -Tizayuca”, los cuales denuncian un importante incremento en los casos de extorsiones, cobros de piso y asaltos en las unidades.

Se señala que los operadores de las rutas están exigiendo a las autoridades mayor seguridad en los paraderos del pasaje, así como en toda la autopista para intentar contrarrestar los casos que se han dado en los últimos meses.

Derivado de un bloqueo en la Autopista México Pachuca a la altura de El Vigilante, Edo. Mex. con dirección a Pachuca, la circulación de Av. Insurgentes presenta remanente desde Av. Fortuna al Norte. #AlternativaVial Av. Centenario, Av. Gran Canal, Eje 3 Oriente, Calz. Vallejo y… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 11, 2026

Reportan carga vehicular en Insurgentes Norte por bloqueo

A pesar de que el bloqueo en la autopista México - Pachuca se da en los límites del municipio de Tlalnepantla y Ecatepec en el Edomex, las autoridades capitalinas informaron que ya se registran afectaciones hasta la zona de Avenida Fortuna sobre Insurgentes Norte.

Vale la pena señalar que el bloqueo se registra en plena hora pico de afluencia vehicular entre la capital del país y el Edomex, por lo cual se recomienda tomar precauciones para evitar retrasos.

Vías alternas para evitar Insurgentes Norte

Como parte de las vías alternas para evitar la zona afectada en Insurgentes Norte por el bloqueo en la México - Pachuca, OVIAL informó que los conductores pueden tomar vialidades como Av. Centenario, Av. Gran Canal, Eje 3 Oriente, Calz. Vallejo y Av. de los 100 Metros.

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