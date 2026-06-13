Hector Taurino Landa Cabrera, fue administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2011 y 2018.

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Hoy, la Fiscalía General de Justicia (FGR) confirmó que se le detuvo en Xalapa, Veracruz, tras un operativo de seguimiento en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

¿De qué se le acusa a Héctor Taurino del SAT?

Se le acusa a Héctor Taurino de enriquecimiento ilícito y de operar junto a una gigantesca red de 324 empresas fantasma. La prueba clave se dio en el 2018 con la empresa Arrendadora Franllutti, que le “pago” una mansión en Jardines de Pedregal, CDMX, valorada en más de 15 millones de pesos.

Dicha entrega se disfrazó como una “dación de pago”, que es un acuerdo legal mediante el cual un deudor entrega un bien, en este caso por servicios profesionales que el exfuncionario nunca realizó.

El esquema por el que se le investiga a Héctor Taurino está directamente ligado a lo que el SAT clasifica como “Empresas que Facturan Operaciones Simuladas”.

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