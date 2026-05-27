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SAT lanza advertencia urgente; este es el trámite obligatorio a cumplir antes del 31 de mayo o habrá multas

Existe un trámite fiscal que sirve para tener “mayor transparencia” ante la autoridad fiscal y que sí estás obligado a presentar o te sancionarán con severas multas económicas.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un ultimátum a los mexicanos con la presentación de la Declaración Informativa de Transparencia, correspondiente al ejercicio fiscal del 2025.

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Este trámite tiene una fecha límite improrrogable para este domingo 31 de mayo del 2026, y quienes deben presentarlo son organizaciones civiles y fideicomisos que tributan bajo el régimen de Donatarias Autorizadas.

La información que se debe declarar es la siguiente:

  • Monto total de donativos recibidos tanto en efectivo como en especie
  • Uso específico y aplicación de los recursos recibidos
  • Programas y actividades ejecutadas en beneficio del país

¿Qué pasa si no realizo la Declaración Informativa de Transparencia?

La imposición más severa son las multas económicas, que puede ascender a $102,060 pesos por cada obligación omitida. Asimismo, la organización pierde definitivamente la autorización para recibir los donativos deducibles de impuestos y se revoca su estatus.

Para evitar malos entendidos, puedes acudir a la oficina del SAT de lunes a viernes a partir de las 09:00 hasta las 18:00 horas, o marcar al 55 6272 2728, en la opción 6. También te recomendamos entrar al Portal de Transparencia, al centro de contacto y a OrientaSAT.

Esta obligación fiscal se basa en el Artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR),(se abre en nueva pestaña) donde aseguran que mantener esta información a disposición de la ciudadanía no es opcional.

Asimismo, el riesgo de perder la autorización de donaciones, es mayor de lo que parece, pues de acuerdo con el Artículo 82-B de la misma ley, si una organización pierde su estatus como Donataria Autorizada, ya no logrará renovarlo o recuperarlo dentro de los siguientes 12 meses, por lo que estará obligada a destinar la totalidad de su patrimonio a otra entidad que sí cuente con la vigencia.

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