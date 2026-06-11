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/Finanzas/Nota

Este es el límite exacto que puedes tener en tu tarjeta de débito según el SAT

¿Existe un monto máximo en tu tarjeta de débito? En adn Noticias te decimos lo que realmente vigila el SAT y si existe un tope mensual de depósitos; descubre en qué nivel estás.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

No existe un límite máximo de ahorro en tu tarjeta de débito, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no penaliza ni restringe la cantidad de dinero que decidas guardar en tu cuenta bancaria.

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La única regla de oro es la comprobación, pues puedes mantener sumas elevadas en tu cuenta siempre y cuando el origen de tu dinero sea legal y coincida con los ingresos que declaras.

¿Cuándo el SAT vigilará tus cuentas?

Solo debemos alertarte de la “discrepancia fiscal”, por ejemplo, $10,000 pesos al mes, pero de pronto recibes un depósito de $100,000, el banco detectará una actividad inusual y notificará a las autoridades.

Asimismo, las tarjetas tienen un límite de depósitos mensuales basado en su nivel, que va del 1 al 4, que se mide en Unidades de Inversión (UDIS). Esta es una norma del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y no cobrarte impuestos.

¿Qué pasa con transferencias y depósitos mayores a 15 mil pesos?

El SAT ya no cobra un impuesto automático del 3% por depositar efectivo, pero sí aplica el Artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que obliga a los bancos a informar si su cliente recibe depósitos en efectivo que superen los $15,000 pesos acumulados en el mes.

Los verdaderos límites de depósitos según los bancos

Las Unidades de Inversión (UDIs) definen los topes reales de depósitos y transferencias que puedes tener en tus cuentas bancarias, y van en las siguientes escalas:

  • Nivel 1 (750 UDIS): Hasta $6,622 pesos
  • Nivel 2 (3,000 UDIS): Hasta $26,490 pesos
  • Nivel 3 (10,000 UDIS): Hasta $88,300 pesos
  • Nivel 4: Sin límite de recepción, pero exige acudir a sucursal y pasar filtros estrictos de identidad

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