No existe un límite máximo de ahorro en tu tarjeta de débito, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no penaliza ni restringe la cantidad de dinero que decidas guardar en tu cuenta bancaria.
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La única regla de oro es la comprobación, pues puedes mantener sumas elevadas en tu cuenta siempre y cuando el origen de tu dinero sea legal y coincida con los ingresos que declaras.
¿Cuándo el SAT vigilará tus cuentas?
Solo debemos alertarte de la “discrepancia fiscal”, por ejemplo, $10,000 pesos al mes, pero de pronto recibes un depósito de $100,000, el banco detectará una actividad inusual y notificará a las autoridades.
Asimismo, las tarjetas tienen un límite de depósitos mensuales basado en su nivel, que va del 1 al 4, que se mide en Unidades de Inversión (UDIS). Esta es una norma del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y no cobrarte impuestos.
¿Qué pasa con transferencias y depósitos mayores a 15 mil pesos?
El SAT ya no cobra un impuesto automático del 3% por depositar efectivo, pero sí aplica el Artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que obliga a los bancos a informar si su cliente recibe depósitos en efectivo que superen los $15,000 pesos acumulados en el mes.
Los verdaderos límites de depósitos según los bancos
Las Unidades de Inversión (UDIs) definen los topes reales de depósitos y transferencias que puedes tener en tus cuentas bancarias, y van en las siguientes escalas:
- Nivel 1 (750 UDIS): Hasta $6,622 pesos
- Nivel 2 (3,000 UDIS): Hasta $26,490 pesos
- Nivel 3 (10,000 UDIS): Hasta $88,300 pesos
- Nivel 4: Sin límite de recepción, pero exige acudir a sucursal y pasar filtros estrictos de identidad
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