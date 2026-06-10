Una cámara de seguridad en el municipio de Naucalpan, Estado de México, captó el momento en el que un ladrón utilizó un par de “candados” de lucha libre para robar autopartes de un vehículo estacionado.

El video captado por la cámara de seguridad muestra que, minutos antes de las 3:00 de la madrugada, un vehículo blanco se acerca a otro que está estacionado. En el video, se observa que un sujeto con chamarra azul y gorra desciende del primer coche y rodea al que se encuentra estacionado.

Al llegar del lado de la puerta del copiloto, el ladrón toma el espejo, lo mueve un poco y luego coloca la pieza sobre sus hombros mientras hace un “candado” a la pieza con ambos brazos hasta que logra desprenderlo.

Luego, saca una herramienta de su ropa y realiza un corte para liberar la autoparte por completo. Rápidamente, corre hacia el auto donde lo espera su secuaz y deja el espejo para repetir la misma maniobra del otro lado.

Lo más sorprendente, es que según el reloj de la cámara de seguridad, el atraco ocurrió en apenas un minuto desde el momento en que aparece el auto de los ladrones y hasta el momento en que se va.

Cámaras captaron el robo de espejos laterales a un vehículo en el fraccionamiento Los Pastores, en Naucalpan.



Los responsables actuaron durante la madrugada y huyeron en un automóvil. Vecinos denuncian que el robo de autopartes es frecuente en la zona y exigen mayor vigilancia.… pic.twitter.com/6rzz5bvuUn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

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Vecinos de Naucalpan denuncian constantes robos de autopartes

Los vecinos del municipio de Naucalpan señalan que esta no es la primera vez que son víctimas de robo de autopartes, pues se trata de algo que ocurre prácticamente todos los días, y aunque los atracos son notificados a las autoridades, no se ha logrado detener a los responsables.

Algunas de las piezas más buscadas por los ladrones son los espejos, emblemas, computadoras e incluso hasta faros y llantas.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de robo de autopartes?

En caso de ser víctima de robo de autopartes, lo más recomendable es tomar fotografías de los daños en primera instancia, pues muchas aseguradoras solicitan primero evidencia de los daños en el vehículo.

En algunos casos, es importante notificar al ministerio público para que la póliza de seguro responda por el daño, aunque puede variar dependiendo de cada compañía.

Se recomienda estar bien informado sobre qué tipo de cobertura tiene el seguro y así evitar sorpresas desagradables al momento de ser víctima de un evento de este tipo.

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