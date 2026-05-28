La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que tras cumplimentar cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Iztapalapa, se lograron asegurar alrededor de 11 toneladas de autopartes y placas de circulación vehícular en varios inmuebles de la demarcación ya señalada.

A través de un comunicado difundido por las autoridades capitalinas, se dio a conocer que el aseguramiento se logró tras el seguimiento a una investigación por el delito de robo de vehículos, desmantelamiento y venta de autopartes, lo cual ameritó realizar investigaciones de campo y gabinete.

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¿Qué pasó en los operativos que se hicieron en Iztapalapa?

De acuerdo con el comunicado que fue compartido por la misma SSC CDMX, el operativo se llevó a cabo en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ CDMX), los cuales fueron apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

Se informó que tras las labores de investigación correspondientes, se localizaron un total de cuatro inmuebles que eran utilizados como bodegas para almacenar lo robado, por lo cual se desplegaron operativos coordinados en los cuales se pudo actuar sin el uso de la fuerza del estado.

Los operativos se llevaron a cabo en varios domicilios ubicados en la colonia El Manto, San Lucas, así como en la calle Orozco y la calzada Ermita Iztapalapa de la última colonia antes referida.

#Importante | Seguimos trabajando en la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes en nuestra Ciudad; resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron cuatro órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa donde aseguraron 11 toneladas de autopartes, un… pic.twitter.com/DgUJksV644 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 28, 2026

¿Qué se aseguró tras los operativos en Iztapalapa?

Según la información oficial proporcionada por la SSC CDMX, se aseguraron motores completos, puertas, cajuelas y demás herramientas específicas de los automóviles que presuntamente fueron robados.

En total, fueron 11 toneladas de autopartes, un automóvil, una motocicleta, placas vehiculares del Estado de México (Edomex), así como tarjetas de circulación que podrían pertenecer a los autos que fueron robados.

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