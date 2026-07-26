EN VIVO: 4 marchas, concentraciones rodadas y eventos afectarán la CDMX hoy domingo 26 de julio

Es domingo, pero habrá afectaciones en la vialidad de la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde la alcaldía Cuauhtémoc será la que tendrá una intensa actividad.

Más allá de la demarcación del centro de la capital, el reporte de este 26 de julio marca cuatro marchas, 10 concentraciones, tres rodadas motocicletas, seis rodadas ciclistas, una rodada en patines y 17 eventos en toda la urbe.

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Minuto a minuto de bloqueos y marchas hoy 26 de julio

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