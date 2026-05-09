Aseguran 5 toneladas de autopartes en CDMX y detienen a dos personas

Autoridades capitalinas informaron que, en un esfuerzo coordinado para combatir el robo de autopartes, se ejecutó una orden de cateo en la CDMX.

El resultado fue el decomiso de refacciones y componentes de autos de diversas marcas; además, durante el operativo se logró detener a un hombre y una mujer, presuntamente vinculados a una red de desmantelamiento de carros que operaba en la zona metropolitana.

Ahora, los objetos asegurados están resguardados con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la carpeta de investigación ante el Ministerio Público.