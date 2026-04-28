Una familia completa fue encontrada sin vida al interior de su casa en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX) Las víctimas presentaban heridas provocadas por arma punzocortante.

Las autoridades capitalinas ya investigan el caso y una de las líneas apunta a una posible extorsión. Te contamos los detalles.

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Una familia fue encontrada sin vida en su casa en la colonia Nueva Santa María

Este martes 28 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina hallaron a cuatro integrantes de una familia sin vida, en el interior de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de tres mujeres y un hombre, que fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante, al interior de un domicilio localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia #NuevaSantaMaría, en la… pic.twitter.com/OslyyVNjNe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 28, 2026

Los vecinos de la zona habían reportado movimientos inusuales y gritos durante la madrugada. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las primeras diligencias en la casa ubicada en Guanabanas 146.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas se encontraban dos personas adultas, de 47 años, y dos menores de edad, sus hijas de 16 y 12 años.

Las autoridades capitalinas informaron que todos los cuerpos presentaban lesiones causadas con objeto punzocortante, por lo que se investiga un ataque directo dentro de la vivienda. Además, fueron robadas dos camionetas del domicilio.

Autoridades investigan posible delito de extorsión

Fuentes cercanas al caso indicaron que la familia presuntamente era víctima de extorsión, por lo que esta versión ya es analizada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio, tras un reporte que alertó sobre cuatro personas sin vida en un domicilio de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.



Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 28, 2026

Además, agentes ministeriales realizan entrevistas con familiares y vecinos para conocer si existían amenazas previas o conflictos recientes que ayuden a esclarecer el móvil del crimen.

Dejan mensaje en el lugar del crimen

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, en el domicilio se habría encontrado un mensaje presuntamente dejado por los responsables. Sin embargo, señaló que podría tratarse de un distractor de ladrones de camionetas.

Mientras tanto, la fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio y continúa con los peritajes correspondientes.

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