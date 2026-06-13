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/Seguridad/Video

Arriban 600 soldados del Ejército Mexicano para frenar la delincuencia en Durango

Con el fin de contener los recientes hechos delictivos, autoridades federales refuerzan la seguridad en Durango con 600 elementos del Ejército Mexicano.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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