“El Jardinero” era el segundo al mando del CJNG y tenía una red de extorsión a transportistas.

“El Jardinero” era el segundo al mando del CJNG y tenía una red de extorsión a transportistas. | Reuters

Audias ‘N’, alias “El Jardinero”, era el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y su principal motor de operación era la extorsión, sobre todo a transportistas.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que las investigaciones permitieron identificar un mecanismo de cobro estructurado en el que se exigía a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas.

Las empresas transportistas debían proporcionar datos del vehículo, operador, capacidad de carga, así como destino final para después dar pagos periódicos bajo amenazas.

“El esquema pretendía simular control territorial y supuesta protección a cambio de rutas ilegales constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, dijo García Harfuch.

“El Jardinero” y su control en distribución de droga

Pero “El Jardinero” no solo el encargado de la red extorsión a los transportistas, sino también coordinaba la producción y trasiego de drogas.

El criminal supervisaba laboratorios clandestinos de metanfetamina, la operación de aeronaves y pistas de aterrizaje, además del control de rutas para el movimiento de drogas al extranjero.

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¿En dónde operaba “El Jardinero”?

Las zonas en donde operaba “El Jardinero” y su red criminal abarcaba principalmente Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco.

En dichas regiones coordinaba sus esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas de autotransporte, combutible y carga comercial.

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