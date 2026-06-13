EUA entrega a México a empleado de Aduanas acusado de delincuencia organizada

Autoridades informaron de la detención en Estados Unidos y posterior entrega a México de un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El detenido fue identificado como Carlos Eugenio Benítez Orta, de 46 años, trabajador adscrito a la ANAM, institución clave para el control de los cruces fronterizos y el comercio exterior del país.

La ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la captura en EUA fue resultado de acciones de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, aunque no detallaron el lugar exacto ni el papel que desempeñó cada país en la investigación.

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“Los hechos se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada”, señalaron en un comunicado conjunto, sin ofrecer más detalles.

La Agencia Nacional de Aduanas de México @AduanasMx y #SSPC ponen a disposición a funcionario sospechoso de hechos relacionados con delincuencia organizada. https://t.co/rUuKSTC4kb pic.twitter.com/HgVrDAy9bE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 12, 2026

Agentes federales mexicanos ejecutaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Benítez Orta en las inmediaciones del Puente Internacional Matamoros, Tamaulipas.

Las fuentes agregaron que el detenido fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales.

La detención ocurre en un momento de creciente presión de Washington sobre México para reforzar el combate al crimen organizado, en medio de un aumento de capturas, traslados y entregas de personas requeridas por ambos países en el último año.

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