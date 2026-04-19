Piden sumar a la investigación un video de un presunto acosador de jóvenes.

Piden sumar a la investigación un video de un presunto acosador de jóvenes.

La investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX) suma un nuevo elemento que podría cambiar el rumbo del caso.

Un video que circula en redes sociales y que ya fue señalado por la defensa de Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida, muestra a un acosador que operaba dentro del mismo edificio donde la joven fue encontrada sin vida. Este material, aseguran, podría ser determinante para esclarecer lo ocurrido y abrir una nueva línea de investigación.

De acuerdo con la defensa de Juan Jesús ‘N’, el inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez era un sitio donde supuestamente se atraía a jóvenes mujeres con falsas ofertas laborales. Te contamos los detalles.

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¿Qué se ve en el video del supuesto acosador que piden sumar a la investigación?

El video que ha tomado relevancia en el caso muestra a un hombre acosando y haciendo tocamientos no consentidos a una joven dentro del elevador del edificio ubicado en la Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Al parecer, podría tratarse del probable reclutador de jovencitas que habría citado también a Edith Guadalupe.

La defensa de Juan Jesús ‘N’, el vigilante detenido, sostiene que este material debe integrarse a la investigación, ya que podría evidenciar la presencia de otras personas involucradas en el entorno donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe. Incluso, la familia del joven argumenta que Juan Jesús había sido golpeado, por lo que aseguran que podría estar siendo utilizado como “chivo expiatorio”.

Hasta ahora, la Fiscalía de la CDMX reiteró que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús ‘N’ se sustenta en datos de prueba, es decir, señalaron que cuentan con indicios biológicos y otros elementos que permiten establecer la probable participación del imputado como autor material del feminicidio.

Asimismo, señalaron que el contenido del video no guarda relación directa con la imputación formulada contra Juan Jesús ‘N’.

Todo México quiere saber quién es éste sujeto que acosa y toca indebidamente a una joven que acudió al edificio donde fue asesinada #EdithGuadalupe. Es quien ofrece trabajo "solo a mujeres". El video fue enviado a su esposa por el guardia detenido como sospechoso por el asesinato… pic.twitter.com/1QyhBdzjvt — Alfredo Alvarez (@alfredoalvarez1) April 19, 2026

¿Qué le pasó a Edith Guadalupe en el edificio de la alcaldía Benito Juárez?

Edith Guadalupe fue encontrada sin vida, el pasado 17 de abril, al interior del inmueble en circunstancias que inicialmente generaron múltiples versiones. Sin embargo, reportes recientes señalan que la causa de muerte fue violenta, lo que reforzó la línea de investigación por feminicidio.

El caso ha sido especialmente sensible debido a las irregularidades señaladas por familiares por parte de la Fiscalía de la CDMX y de la administración del edificio.

Mujer revela cómo eran las presuntas ofertas de trabajo en el edificio de Av. Revolución

Tras la aparición sin vida de Edith Guadalupe y las denuncias de la familia que aseguraba que la joven había acudido a este edificio en la alcaldía Benito Juárez en busca de trabajo, una mujer brindó su testimonio asegurando que estuvo a punto de caer en esas sospechosas ofertas de empleo.

Relató que vio la vacante en Facebook y escribió para solicitar informes. Según su testimonio, le dieron un número de WhatsApp al que se comunicó. Ahí le pidieron acudir al edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe, pero no lo hizo porque notó varias irregularidades en el proceso que le produjeron desconfianza. Le pedían acudir sola y sin ningún tipo de identificación.

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