Tras el análisis de indicios biológicos y periciales, la Fiscalía CDMX mantiene la acusación contra el vigilante del edificio de Avenida Revolución

Tras el análisis de indicios biológicos y periciales, la Fiscalía CDMX mantiene la acusación contra el vigilante del edificio de Avenida Revolución | Iván Aldama | adn Noticias

En medio de las críticas por la investigación del caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reiteró que la imputación por feminicidio en contra de Juan Jesús “N” está respaldada por datos de prueba “sólidos”, tras los avances obtenidos en la investigación por la desaparición y muerte de Edith Guadalupe.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida este domingo 19 de abril de 2026, las autoridades capitalinas confirmaron que lograron ejecutar una orden de aprehensión contra el imputado, quien se desempeñaba como vigilante en un inmueble ubicado sobre Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Este punto es considerado clave, ya que fue el último lugar donde se tuvo registro del ingreso de la víctima.

📝 La Fiscalía CDMX reitera que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” se sustenta en datos de prueba.



La institución cuenta con indicios biológicos y otros elementos que permiten establecer la probable participación del imputado como autor material del feminicidio… pic.twitter.com/UucTFg7xIj — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

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Pruebas periciales y videovigilancia, ejes de la investigación de la Fiscalía CDMX

La Fiscalía detalló que cuenta con indicios biológicos, así como diversos peritajes que vinculan directamente al detenido con los hechos. Estos elementos, señalaron, permiten establecer su probable participación como autor material del feminicidio.

Uno de los hallazgos más relevantes es que, durante el periodo en que Edith Guadalupe ingresó al inmueble, las cámaras de videovigilancia se encontraban desconectadas. Esta situación cobra especial importancia debido a que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad, lo que le habría permitido manipularlo.

Además, la dependencia precisó que la carpeta de investigación sigue en integración. Entre las diligencias pendientes se encuentran análisis genéticos que serán realizadas una vez que exista autorización judicial, con el objetivo de fortalecer aún más la imputación.

Fiscalía CDMX descarta video viral sobre el caso

Ante la circulación de información en redes sociales, la autoridad también desmintió la autenticidad de un video que supuestamente estaría relacionado con la víctima.

Según el análisis oficial, el material tiene un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de la desaparición de la joven.

Asimismo, se confirmó que la mujer que aparece en dichas imágenes no corresponde a Edith Guadalupe. Por ello, la Fiscalía hizo un llamado a evitar la difusión de contenido erróneo que pueda entorpecer el desarrollo de las investigaciones.

Pese a esto, las críticas contra la autoridad continúan debido a todo lo que se ha conocido respecto a la investigación del caso y los presuntos actos de corrupción.

Investigación por feminicidio sigue abierta y con perspectiva de género

El caso continúa bajo el protocolo de feminicidio, lo que implica una investigación con perspectiva de género y estándares reforzados para esclarecer los hechos. En este sentido, la Fiscalía no descarta la posible participación de más personas ni la existencia de otros delitos vinculados al inmueble.

Finalmente, la institución subrayó que no fabrica culpables y que la imputación contra Juan Jesús “N” se sustenta en evidencia científica y pericial.

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