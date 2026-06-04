Roxana Guzmán Ramírez, la periodista que fue secuestrada por un comando armado el pasado martes 2 de junio en Nanchital, Veracruz, todavía no ha sido localizada y se mantiene una “búsqueda urgente” para dar con su paradero, de acuerdo con la propia gobernadora de dicha entidad, Rocío Nahle.

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¿Qué se sabe de la periodista Roxana Guzmán Ramírez?

Contrario a versiones que sugerían que la periodista había sido hallada con vida y con signos de violencia en un barranco de Coatzacoalcos, Veracruz, Nahle señaló que la búsqueda continúa.

“Todavía no (es localizada). Desde el primer momento, tanto la Fiscalía General del Estado como las fuerzas de seguridad federales y locales han estado buscando a la señora”, afirmó la gobernadora veracruzana.

Añadió que la Fiscalía estatal será el órgano encargado de dar a conocer los hallazgos y avances en este caso, una vez que se tengan datos concretos.

A mediados de este jueves 4 de junio, trascendió que Roxana Guzmán había sido localizada con vida en un barranco de Coatzacoalcos, tras 48 horas de búsqueda desde que fue privada de su libertad por un comando armado que irrumpió directamente en su domicilio.

Mientras el tiempo pasa, la preocupación para los familiares de Guzmán Ramírez va en aumento, pues más allá de los daños materiales ocasionados por los hombres armados que perpetraron el secuestro, existe una preocupación especial por el bienestar de la comunicadora.

“Me pegaron con el arma y me tiraron al piso (los secuestradores) y ni qué decir los señores. La verdad, no sé si está viva o muerta, no sabemos nada”, compartió su padre, Fernando Guzmán.

¿Quién es Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán es periodista y directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, un medio local de Veracruz dedicado a compartir información sobre hechos de la vida pública del estado.

El pasado 2 de junio de 2026, familiares compartieron un video del momento en que un comando armado irrumpió en su hogar y con lujo de violencia y amenazas, la secuestraron.

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