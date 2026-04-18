El caso de Edith Guadalupe sigue conmocionando a más de una persona en la Ciudad de México (CDMX) y el resto del país, pues la joven de tan solo 21 años de edad salió de casa para una entrevista de trabajo y ya no volvió, pues uno de los vigilantes del edificio en donde fue citada le quitó la vida.

Si bien es cierto que el caso ha ido avanzando de forma favorable a tal grado de ya contar con la detención del presunto feminicida, la muerte de a joven Edith abrió el debate sobre casos de ofertas de trabajo falsas que en muchas veces, terminan en delitos contra las personas.

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Pasos para identificar ofertas de trabajo falsas

Para identificar las ofertas de trabajo falsas la misma Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) ha emitido una serie de recomendaciones, las cuales sirven para reconocer patrones que pueden representar un peligro para los interesados.

Estas son:

Usar únicamente plataformas oficiales de gobierno o portales seguros como OCC , Indeed y demás

, y demás Verificar las empresas y las vacantes: comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfono de contacto

y teléfono de contacto Investiga la reputación de la empresa en internet

Protege tus datos personales creando un correo único y exclusivo para postulaciones de trabajo evitando colocar en el CV datos sensibles

creando un correo único y exclusivo para postulaciones de trabajo evitando colocar en el CV datos sensibles En caso de ser citada/o a una entrevista, avisa a alguien de confianza sobre la ubicación exacta , número de contacto y demás

, número de contacto y demás Desconfía de ofertas poco realistas con ofrecimientos de sueldos elevados

¿Dónde denunciar ofertas laborales falsas?

De acuerdo con la misma STyFE se pueden emitir las denuncias correspondientes por ofertas de trabajo falsas al teléfono 079 disponible los 365 del año, además de que cuentan con el correo quejas_oic@stps.gob.mx en el cual se pueden enviar las denuncias.

También se puede emitir el reporte ante el 911, número en el cual se señalarán las directrices correspondientes para el caso.

¿Qué se sabe del caso de Edith Guadalupe?

La joven Edith Guadalupe salió de su hogar en Iztapalapa el pasado 15 de abril rumbo a una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez, sin embargo, la joven ya no regresó a casa tras ser asesinada por uno de los vigilantes del edificio en el cual fue citada.

Información que ha surgido con el paso de las horas, indica que la empresa que la había citado para la entrevista se encargaría de ofrecer ofertas de trabajo falsas.

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