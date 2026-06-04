El Colegio Mexicano (Colmex) publicó un nuevo artículo en el que dieron a conocer las formas y procesos que utiliza el crimen organizado para reclutar a jóvenes mexicanos vía TikTok, lo cual de a poco ha comenzado a representar un importante peligro para la ciudadanía general en el país.

A través de la investigación titulada “Del scroll al “Jale” cómo se recluta en TikTok”, el organismo reveló que los líderes del crimen organizado suelen utilizar métodos conocidos como “enrolarse en lo criminal”, “conexión emocional”, así como en la romantización del delito denominada bajo la categoría “bélicos”.

¿Cómo recluta el crimen organizado a jóvenes de México en TikTok?

De acuerdo con la investigación que realizó Colmex, en el método conocido como “enrolarse en lo criminal” los reclutadores suelen presentar ofertas de trabajo “formales”, esto bajo engaños en videos de TikTok que muestran salarios, requisitos, formas de contacto e incluso las zonas geográficas en las cuales se “trabajará”.

En el segundo punto detectado y denominado “conexión emocional”, se señaló que los reclutadores utilizan música asociada a grupos criminales, esto con la finalidad de generar un nicho y familiarización entre los usuarios. Se indica que en la gran mayoría de estos casos, son los propios usuarios quienes manifiestan el interés de unirse a las organizaciones.

Por último la categoría denominada “bélicos”, se detectó que se basa en la normalización y romantización de la vida que llevan los sicarios, traficantes y criminales en general. A través de videos se muestra el estilo de vida lleno de lujos, armas y frases relacionadas con la violencia para generar un impacto en las nuevas generaciones.

Colmex pide a redes sociales actuar ante el crimen organizado en México

Más allá de dar a conocer estas tres formas de reclutamiento que utiliza el crimen organizado en los jóvenes vía redes sociales, el artículo de Colmex hizo un llamado a las redes sociales para que implementen más y mejores filtros de seguridad para evitar la propagación de información vinculada al narco.

Se destacó en el artículo que mientras a nivel global las plataformas eliminan más del 90% del contenido vinculado a organizaciones criminales, en México esa cifra solamente llega al 54% a pesar de ser una de las regiones más afectadas por los cárteles.

¿Cómo prevenir el reclutamiento del crimen organizado en el hogar?

Vale la pena destacar que para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, autoridades han recomendado mantener vigiladas las redes sociales de los menores de edad y bloquear el contenido explícito de violencia dentro de las mismas especificaciones de la aplicación.

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