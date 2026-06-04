Medios locales de Culiacán, Sinaloa confirmaron el sexto caso de un supuesto asesino serial que está dejando cerditos rosas en las escenas de los crímenes como forma de mensaje, hechos que se han registrado en colonias como Rincón de Humaya, así como en el mercadito Rafael Buelna.

De acuerdo con la información que surgió desde la entidad ya mencionada, fue el pasado 3 de junio que se reportó el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un vehículo particular en la colonia Rincón de Humaya, lugar en el cual también se encontró al juguete de peluche.

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Encuentran sexto cerdito de peluche en escena del crimen en Culiacán

Según con la información que surgió desde medios locales de Culiacán, autoridades atendieron un reporte al 911 por detonaciones de armas de fuego en la calle Manaslu, lugar en el cual se encontró un auto tipo Nissan Altima color negro con una mujer sin vida al interior del mismo.

La mujer identificada como Perla del Rocío “N” de 28 años de edad, fue hallada con varias heridas de bala en la zona del cuerpo y la cabeza, por lo cual se iniciaron con los procesos correspondientes por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se informó que justo a un costado del vehículo en donde se encontró a la víctima, se localizó un cerdito rosa de peluche, el cual ha sido localizado en otros cinco puntos diferentes en donde ocurrieron homicidios con violencia dentro de Culiacán, Sinaloa.

🚨 ¿Mensaje criminal o una simple coincidencia? 🐷 En las últimas semanas, un elemento sumamente extraño ha comenzado a repetirse en diversas escenas del crimen desde Sinaloa hasta Baja California: pequeños cerditos rosas dejados junto a las víctimas#AbrimosHilo🧵… pic.twitter.com/r6RBa7OCCS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

¿Qué se sabe de los cerditos rosas en homicidios en Culiacán?

Fue desde el pasado 15 de mayo que se reportó el primer caso en el que se localizó un cerdito de peluche rosa en una escena del crimen en Culiacán. Este primero ocurrió en la zona del mercadito Rafael Buelna.

Dos días después, el 17 de mayo, se reportó el asesinato del joven Cristian Emanual de 17 años de edad. Junto a la escena del crimen, también se encontró un peluche rosado.

El resto de los ataques ocurrieron entre el 26 de mayo y este 4 de junio, lo cual ha dejado hasta el momento un conteo de seis víctimas que podrían estar relacionadas con el mismo homicida.

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