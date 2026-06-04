El caso Ayotzinapa ocurrido en el 2014 en Iguala, Guerrero sigue dando mucho de qué hablar, pues a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el ICE Los Ángeles dio a conocer que se logró la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez Chávez, acusado de desaparición forzada de los 43 normalistas.

Las autoridades de los Estados Unidos (EUA), dieron a conocer que este sujeto permanecerá bajo custodia de las autoridades antes mencionadas, esto mientras se inician con los procesos correspondientes para su extradición a suelo mexicano.

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¿Qué dijo el ICE sobre la detención del militar vinculado al caso Ayotzinapa?

De acuerdo con la información que dieron a conocer las redes sociales oficiales del ICE, Enrique Martínez de 32 años de edad, fue detenido en el condado de Hawthorne, California, esto tras contar con una orden de captura por parte de las autoridades de la República Mexicana.

El mismo ICE señaló que las autoridades de nuestro país buscan al exmilitar mexicano, por el delito de desaparición forzada de personas mientras era miembro de las Fuerzas Armadas de la República Mexicana.

“Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martinez-Chavez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa”, se lee en el comunicado de las autoridades de EUA.

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

¿Quién es Enrique Martínez?

De acuerdo con la información que se tiene sobre Enrique Martínez Chávez, este sujeto formaba parte de los 12 militares con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, esto por el caso de Ayotzinapa ocurrido en Iguala, Guerrero en el pasado 2014.

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué tanta participación tuvo este sujeto en la desaparición de los 43 normalistas, por lo cual se espera su extradición para poder continuar con las indagatorias correspondientes.

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