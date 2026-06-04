La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, dio a conocer que fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes vinculados al grupo delictivo Los Tanzanios que opera en algunas demarcaciones de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a la mandataria local, la detención fue compartida en la Mesa de Construcción de Paz y fue llevaba a acabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Guardia Nacional.

Con estos arrestos, suman siete integrantes de la agrupación puestos a disposición de las autoridades en solo una semana, ya que el pasado miércoles 3 de junio detuvieron a El Popeye y dos más.

#Importante | Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos que dañan a la ciudadanía. En @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo donde fueron detenidos José Antonio "N", Donovan "N" y… pic.twitter.com/mytXzYWkjV — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 3, 2026

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Detienen a “El Popeye” en Iztapalapa, CDMX

Como se mencionó, tan sólo un día antes, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención de José Antonio “N”, Donovan “N” y Fabiola “N” en la colonia San Miguel.

El operativo se llevó a cabo en un predio presuntamente utilizado para la venta de narcóticos y se aseguró un arma de fuego abastecida, una caja de cartuchos útiles y dosis de distintos tamaños de drogas.

¿Quiénes son Los Tanzanios?

De acuerdo a la Fiscalía capitalina, se trata de grupo delictivo relacionado con delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión (cobro de piso) y narcomenudeo en la zona oriente de la capital del país; investigaciones apuntan a que tendrían vínculos con La Unión Tepito.

En septiembre de 2025 se reportó la detención de Juan Manuel “N”, mejor conocido como El Chuki o El Chacal, presunto líder de Los Tanzanios, y desde entonces han aumentado las detenciones contra presuntos integrantes del grupo.

Asimismo, en abril de 2024, detuvieron a Brian “N”, mejor conocido como El Loco Brayan, en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien era identificador como el enlace entre Los Tanzanios y la Unión Tepito.

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