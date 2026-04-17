La Fiscalía CDMX informó que ya cuentan con información del posible responsable del feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía CDMX informó que ya cuentan con información del posible responsable del feminicidio de Edith Guadalupe | X: @HalconOnce

Tras más de 12 horas del hallazgo del cuerpo sin vida de Edith Guadalupe en un edificio de la avenida Revolución de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscal General de la Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde, dio a conocer que se logró identificar al posible responsable del feminicidio de la joven.

Pese a que se informó sobre la identificación del posible feminicida de la joven que fue reportada como desaparecida desde el 15 de abril, las autoridades de la Fiscalía no dieron mayores detalles sobre el cómo fue que lograron dar con el hoy señalado, ni mucho menos mostraron la evidencia por motivos protocolarios.

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Detienen a presunto feminicida de Edith Guadalupe

Tras varias horas de incertidumbre e investigaciones, la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que se logró detener a un hombre por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Fiscalía, fue un sujeto identificado como vigilante del edificio en cuestión, quien tras un altercado con la joven de 21 años, la agredió arrebatándole la vida.

Fiscalía CDMX aprehende a probable responsable por feminicidio de Edith Guadalupe. pic.twitter.com/4AMcHpn5pn — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2026

Cuerpo de Edith Guadalupe fue hallado con signos de violencia

Más allá de dar a conocer que se logró identificar al posible feminicida de Edith Guadalupe, se informó que la joven fue hallada con visibles golpes en diferentes zonas de su cuerpo, además de que se encontró en el sótano del inmueble.

En los avances de la investigación presentados por las mismas autoridades de la Fiscalía CDMX, se detalló que revisaron piso por piso en donde se localizaron objetos personales de la víctima. Fueron momentos después que se halló el cuerpo de Edith debajo de un montículo de tierra.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



Su caso… pic.twitter.com/J1gmcIhxhz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Separan de su cargo a personal de la Fiscalía CDMX señalados por extorsión

Luego de las denuncias públicas emitidas por la familia de Edith Guadalupe, se informó que los elementos de la Fiscalía que fueron señalados por pedir dinero para realizar la investigación ya fueron separados de su cargo mientras continúan las indagatorias.

Vale la pena mencionar que a pesar de que no se informó sobre el responsable de pedir dinero para realizar las investigaciones, ha surgido información que se trataría del Fiscal de Desaparecidos de la misma Fiscalía CDMX.

¿Qué se sabe del caso del Edith Guadalupe?

Vale la pena mencionar que el caso de Edith Guadalupe sigue dando mucho de qué hablar a nivel nacional, pues se han revelado videos del momento exacto en el que la joven llega al edificio en un vehículo de taxi por aplicación.

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