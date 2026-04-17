El caso de Edith Guadalupe de tan solo 21 años de edad ha conmocionado a toda la Ciudad de México (CDMX) y gran parte del país, pues la joven que solo acudió a una entrevista de trabajo el pasado 15 de abril, fue hallada sin vida en el edificio ubicado en Revolución y Rubens de la alcaldía Benito Juárez, lugar al cual acudió a la cita programada.

Desde el día uno amigos y familiares de la joven dieron a conocer que se levantó la denuncia correspondiente ante las autoridades proporcionando mensajes de WhatsApp y ubicación GPS, sin embargo, señalaron que elementos la Fiscalía General de la Ciudad de México (CDMX) pusieron trabas y hasta exigieron dinero para “agilizar el caso”.

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Madre y tío de Edith Guadalupe denuncian extorsión en la Fiscalía CDMX

Fue en una entrevista concedida a medios que Claudia Zaldívar, madre de Edith Guadalupe, denunció públicamente que elementos de la Fiscalía CDMX le había pedido dinero “por debajo del agua”, esto a pesar de la información proporcionada sobre la ubicación del GPS de la joven y la ruta del vehículo que la llevó hasta el edificio en cuestión.

“Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale (...) no me dio una cifra pero acá cuento con los mensajes en donde yo le envío a la gente. Solamente le pedí la placa y su nombre y no me lo quiso dar”, señaló la madre de la víctima.

⭕️ #ÚltimaHora | Encuentran el cuerpo de Edith



La joven Edith Guadalupe salió de su casa en Iztapalapa buscando trabajo, entró a un edificio en Benito Juárez, pero nunca salió.



Su familia exigía respuestas, pero les dijeron que no podían entrar sin una orden o sin la famosa… pic.twitter.com/wLvxWFXwfl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Familia de Edith Guadalupe realizó el trabajo que le corresponde a la Fiscalía CDMX

De acuerdo con los testimonios dados a conocer por los tíos y madre de Edith Guadalupe, a pesar de que la Fiscalía de la CDMX puso trabas “protocolarias” para ingresar al edificio en el cual se encontró sin vida a la joven de 21 años de edad, la misma familia fue la encargada de conseguir vídeos de cámaras de seguridad, ruta del vehículo que la llevó al edificio y la ubicación GPS.

La familia denunció las siguientes acciones de la Fiscalía CDMX:

Uno de los tíos aseguró que les pidieron dinero para “agilizar” el acceso a los videos del C5 bajo el argumento de que “así salen más rápido”

bajo el argumento de que “así salen más rápido” Denunciaron con imágenes que se registró la entrada de Edith Guadalupe al edificio pero no su salida. Pese a ello, la Fiscalía se negó a agilizar los procesos de ingreso

al edificio pero no su salida. Pese a ello, la Fiscalía se negó a agilizar los procesos de ingreso Denunciaron fallas en cámaras del C5 cercanas a su domicilio en Iztapalapa

¿Qué se sabe del caso de Edith Guadalupe?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento sobre el caso de la joven, fue el pasado 15 de abril que abordó a un taxi por aplicación para dirigirse a una entrevista de trabajo en el edificio ubicado en la avenida Revolución y Rubens de la demarcación ya mencionada.

Tras varias horas sin saber de Edith Guadalupe, la familia inició con los procesos de búsqueda ante las autoridades de la capital del país, las cuales en un inicio les señalaron que debían seguir los protocolos a pesar de que eso pudiera retrasar el hallazgo de la joven.

La madre de la víctima denunció que en primera instancia la administración del edificio les negó que su hija hubiera ingresado al mismo, sin embargo tras las imágenes del C5 se corroboró lo contrario evidenciado irregularidades en el caso.

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