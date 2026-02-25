FGR confirma que familiares de ‘El Mencho’ reclamaron el cuerpo del líder del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió una solicitud formal para la entrega del cuerpo de Rubén “N”, mejor conocido como El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco.

A través del comunicado 107/26, la institución detalló que el escrito fue presentado por una persona que se ostentó como representante jurídico de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, quienes buscan reclamar los restos mortales.

La autoridad federal precisó que actualmente se encuentran en curso los procedimientos legales y protocolarios necesarios antes de formalizar cualquier entrega.

Protocolo que siguen las autoridades para entregar el cuerpo

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal es la instancia encargada de verificar la identidad del solicitante y acreditar el vínculo legal con la persona fallecida.

Este proceso incluye la revisión de documentación oficial, posibles dictámenes periciales y la integración de los expedientes correspondientes.

La Fiscalía subrayó que la entrega de restos humanos en casos vinculados con investigaciones federales debe apegarse estrictamente a la normatividad vigente, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con delincuencia organizada.

Trasladan a presuntos escoltas de ‘El Mencho’ al Altiplano

FGR informa sobre presuntos escoltas de 'El Mencho'

En el mismo comunicado, la FGR informó que formuló la imputación contra Andrés "N" y Genaro "N", presuntos escoltas de El Mencho, quienes fueron detenidos el pasado domingo tras el operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco.

Se les acusa de portación de armas con agravante, así como la posesión de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia inicial —realizada de manera remota— la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa, medida que fue concedida por el juez de control al considerar la naturaleza de los delitos imputados.

La defensa de los señalados pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine si existen elementos suficientes para vincularlos formalmente a proceso penal.

