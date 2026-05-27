Caso Rocha Moya: En qué casos una ficha roja de Interpol implica una detención

El caso del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya volvió a dar mucho de qué hablar este miércoles 27 de mayo, pues durante la conferencia mañanera del Gobierno de México se dio a conocer que el morenista no cuenta con una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien en la conferencia de prensa de la presidencia, señaló que una ficha roja de la Interpol no amerita una detención inmediata de los señalados dentro de su propio país.

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¿Por qué no se ha detenido a Rubén Rocha Moya en México?

La polémica volvió surgir después de que la propia mandataria federal confirmara la existencia de una ficha roja de la Interpol en contra de Rocha Moya, lo cual se derivó tras las acusaciones que los Estados Unidos (EUA) hicieron en contra del morenista por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

Pese a ello y de acuerdo con el propio Omar García Harfuch, el gobernador con licencia de Sinaloa no ha sido detenido debido a que no existe una ficha roja vigente en su contra, además de que la propia FGR no ha emitido una órden de captura en contra de Rocha Moya pese a los señalamientos de sus vínculos con el narcotráfico.

García Harfuch explicó que a pesar de que EUA solicitó acciones en contra del gobernador y otros funcionarios locales ligados al morenista, actualmente no existe una ficha roja activa de Interpol en su contra.

¿Cómo se aplica una ficha roja de la Interpol en México?

Como bien se mencionó anteriormente, el que la Interpol emita una ficha roja en contra de cualquier persona no implica que deba ser detenida dentro de su país natal de manera inmediata, pues en primera instancia la solicitud debe ser enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para su aviso oportuno.

Una vez que se cumple con ese proceso, será la Fiscalía General de la República quien se encargue de determinar si los procedimientos son legales y si hay fundamentos para una posible extradición, el cual es uno de los principales motivos y mecanismos de la ficha roja internacional.

¿Qué ha pasado con el caso de Rubén Rocha Moya?

Vale la pena recordar que Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo, esto tras los señalamientos de EUA por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

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