FGR confirma identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho'; su cuerpo sigue en custodia

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de este lunes 23 de febrero.

El funcionario detalló que los estudios periciales y la necropsia de ley permitieron corroborar la identidad del líder criminal abatido tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Cuerpo de 'El Mencho' se mantiene en resguardo y al operativo en la FEMDO

El operativo de seguridad en torno a la sede ministerial se mantiene activo, debido a que el cuerpo continúa en las instalaciones. Elementos de la Guardia Nacional resguardan el perímetro que comprende vialidades como Zarco, Paseo de la Reforma, Pedro Moreno y Mina.

También se implementó monitoreo mediante cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos como la Glorieta de Violeta, ante el riesgo de posibles reacciones del crimen organizado.

Así fue la agresiva respuesta del CJNG al operativo para detener a El Mencho

Detenidos siguen bajo custodia tras el operativo en Jalisco

En el mismo inmueble permanecen bajo custodia dos escoltas cercanos al capo, detenidos durante el despliegue en Jalisco.

De acuerdo a lo dicho en la conferencia, ocho delincuentes fueron abatidos durante operativo, además decomisaron lanzacohetes, cargadores y vehículos.

Asimismo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, informó que El Tuli, uno de los hombres de confianza de El Mencho, coordinó los ataques desde el Grullo, Jalisco; no obstante, también fue abatido.

Saldo del operativo en Jalisco

También se dio a conocer que delincuentes atacaron un helicóptero militar, pero realizó aterrizaje de emergencia y no hubo víctimas.

Finalmente, el secretario de Seguridad detalló que hubo 70 delincuentes detenidos en Jalisco y 30 perdieron la vida; sin embargo, 25 elementos de la Guardia Nacional también murieron en el operativo.

