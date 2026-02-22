OFICIAL: Abaten a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder el CJNG

Autoridades federales confirmaron que fuerzas de seguridad abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo desplegado en el occidente del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se buscó la detención de Oseguera Cervantes; sin embargo, aunque logró ser aprendido, tiempo después falleció, aunque aún se espera que las autoridades periciales confirmen su identidad.

La acción desató una jornada de violencia con bloqueos y enfrentamientos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California y Oaxaca, donde grupos delictivos respondieron con la quema de vehículos y cierres carreteros en puntos estratégicos.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Confirman muerte de “El Mencho” tras operativo federal

De acuerdo con el informe oficial, el operativo se llevó a cabo como parte de acciones coordinadas contra estructuras criminales en la región. Tras el enfrentamiento, autoridades confirmaron el fallecimiento de Oseguera Cervantes, considerado uno de los principales objetivos prioritarios del Gobierno Federal.

"Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados", se pudo leer.

En Jalisco, los hechos comenzaron en el municipio de Tapalpa, donde se registraron enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos integrantes del CJNG.

Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo

Tres elementos de la Sedena resultaron heridos, aunque ya fueron trasladados a la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, felicitó al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea por la caída del líder del CJNG.

¿Quién fue Nemesio Oseguera Cervantes?

Originario de Michoacán, inició su trayectoria delictiva en la década de 1990. Tras la fragmentación del Cártel del Milenio, consolidó al CJNG como una de las organizaciones criminales con mayor expansión territorial en México y presencia internacional.

Bajo su liderazgo, el grupo fue señalado por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y ataques contra fuerzas de seguridad. El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista de los más buscados y ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a su captura.

En México, era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de la estrategia federal contra el crimen organizado.

