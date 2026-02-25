Trasladan al Altiplano a Andrés “N” y Genaro “N”, presuntos escoltas de ‘El Mencho’, detenidos tras operativo en Jalisco

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, dos presuntos integrantes del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fueron trasladados durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Se trata de Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como presuntos escoltas del ahora exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el pasado fin de semana durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

Unos minutos antes de las 03:00 horas, un convoy de la Guardia Nacional salió de la FEMDO con Andrés “N” y Genaro “N”, integrantes del círculo cercano de "El Mencho".



Fueron detenidos tras el operativo y balacera en Jalisco donde murió el líder del CJNG.



¿Quiénes son los escoltas de “El Mencho” trasladados al Altiplano?

De acuerdo con autoridades federales, ambos fueron detenidos tras el enfrentamiento en el que murió el capo. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en Paseo de la Reforma 75, en la colonia Guerrero, donde permanecieron bajo resguardo mientras se desarrollaba su audiencia inicial.

Presuntamente, la audiencia inició la noche del martes y se prolongó hasta las primeras horas de este miércoles; sin embargo, la diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada, luego de que el Ministerio Público solicitó que fuera privada debido a la naturaleza de los delitos, por lo que no hay más información oficial.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

¿Qué delitos se les imputa a los escoltas de 'El Mencho'?

Hasta el momento, la autoridad no ha detallado públicamente los delitos específicos que se les imputan; sin embargo, se anticipa que podrían enfrentar cargos por delincuencia organizada y otros relacionados con portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La situación jurídica de ambos se definirá en las próximas horas, cuando la jueza determine si vincula a proceso a los presuntos integrantes del CJNG y fija, en su caso, medidas cautelares.

Así fue el traslado al penal del Altiplano

Minutos antes de las 03:00 horas, un convoy de la Guardia Nacional salió de la FEMDO con los detenidos. El operativo incluyó un vehículo blindado tipo Rino, escoltado por patrullas federales.

El convoy se dirigió hacia la zona de Observatorio y, alrededor de las 04:40 horas, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex). El traslado se realizó aproximadamente dos horas después de su salida de la capital.

La razón por la que van personajes de alto calibre a El Altiplano

El Altiplano es considerado uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad en el país y ha albergado a diversos líderes criminales de alto perfil.

Su infraestructura está diseñada para evitar fugas y mantener bajo estrictas medidas de control a internos vinculados con delincuencia organizada.

