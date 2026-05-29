La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de más de un millón de litros de posible hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

La incautación ocurrió en un inmueble ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, derivado de una orden de cateo.

De acuerdo con un comunicado oficial, la acción fue realizada de manera conjunta por la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

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La diligencia de cateo, que estuvo bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Nuevo León, y ejecutada por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y servicios periciales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)“, detalló en un comunicado.

Con labores de inteligencia se pudo identificar un predio utilizado para el almacenamiento de probable combustible ilegal, en Cadereyta, Nuevo León, por lo que la #FGR en coordinación con la @SSPCMexico, con el apoyo de la @Defensamx1 y la @GN_MEXICO_, aseguraron más de un millón… pic.twitter.com/3sPEeYPaz7 — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

¿Qué se aseguró durante el operativo Cadereyta?

La FGR informó que en el lugar hallaron:

671 mil litros de posible hidrocarburo

400 mil litros de líquido color negro y amarillo

tractocamiones

frac tank

autotanques

dollys

alrededor de 409 cubitanques

silos de almacenamiento vertical

un remolque de plataforma

motobombas

montacargas

plantas de luz con remolque

Todo lo asegurado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, fue puesto a disposición del MPF, que continúa con la investigación del caso para dar con el o los responsables de este presunto caso de robo de combustible.

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