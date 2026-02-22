Posibles sucesores de ‘El Mencho'; los nombres que podrían liderar el CJNG

Este domingo 22 de febrero de 2026, versiones no confirmadas en redes sociales y cadenas de mensajería aseguran que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, habría sido detenido o incluso abatido por autoridades mexicanas tras un operativo de seguridad en Jalisco.

Hasta el momento, autoridades federales no han confirmado la captura ni la muerte del capo; sin embargo, el escenario ha reavivado el debate sobre la línea de sucesión dentro del grupo criminal.

¿Quién tomará el poder del CJNG tras la caída de 'El Mencho'?

La estructura del CJNG, aunque altamente centralizada en la figura de Oseguera Cervantes, cuenta con operadores de alto nivel que han sido identificados por agencias mexicanas y estadounidenses como piezas clave dentro del organigrama.

Tras la sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos de su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, la sucesión directa familiar quedó debilitada, lo que abre paso a otros perfiles con poder territorial y operativo.

Posibles líderes que podrían asumir el mando del CJNG

De acuerdo con investigaciones y sanciones del gobierno de Estados Unidos, estos son los nombres que figuran como posibles sucesores:



Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro : yerno de El Mencho y señalado como operador estratégico en plazas clave, especialmente en el puerto de Manzanillo.

: yerno de y señalado como operador estratégico en plazas clave, especialmente en el puerto de Manzanillo. Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo : identificado como jefe regional con fuerte presencia en zonas de alta conflictividad.

: identificado como jefe regional con fuerte presencia en zonas de alta conflictividad. Audias Flores Silva, alias El Jardinero : señalado como responsable de células armadas y operaciones logísticas en varios estados del país.

: señalado como responsable de células armadas y operaciones logísticas en varios estados del país. Juan Carlos Valencia González, alias El 03: hijastro de Oseguera Cervantes y considerado en su momento uno de los hombres más cercanos al liderazgo central del cártel.

¿Qué pasaría con el CJNG si se confirma la caída de “El Mencho”?

Especialistas en seguridad advierten que la eventual salida de El Mencho podría generar una disputa interna por el control del CJNG o, en otro escenario, una transición pactada entre los principales mandos.

El impacto no solo sería interno. Un reacomodo en la cúpula podría detonar enfrentamientos en estados donde el grupo mantiene presencia estratégica, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

