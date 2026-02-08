FGR vincula a alcalde morenista de Tequila con el CJNG; habría pactado entrega de 40 millones de pesos

El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro , enfrenta graves acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que van desde la infiltración del crimen organizado en la nómina municipal hasta secuestros, extorsiones y el uso del erario para financiar actividades ilícitas.

De acuerdo con datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) inscritos en la causa penal 39/2026, Rivera Navarro habría operado una red criminal desde el Ayuntamiento, con apoyo de integrantes de su gabinete, así como protección del CJNG , organización que mantiene presencia activa en la región limítrofe entre Jalisco y Michoacán.

De acuerdo a la causa penal, el exalcalde Diego Rivera es señalado por secuestro y nexos con el narco|FGR | Captura de pantalla | Especial

Los presuntos vínculos con el CJNG en Tequila

Testimonios recabados por la FGR señalan que el alcalde tenía en la nómina municipal a personas extranjeras, incluidos colombianos, así como a individuos originarios de Michoacán, identificados como integrantes del Cártel

Una regidora del Ayuntamiento declaró ante autoridades federales que Rivera Navarro contaba con “padrinos del crimen organizado ” y utilizaba a policías municipales y gente armada para extorsionar a comerciantes mediante multas ilegales, clausuras y cobro de derecho de piso.

Entrega de erario y servicios públicos al Cártel

Las declaraciones apuntan a que el integrante del Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ) habría brindado seguridad pública al Cártel Jalisco desde antes de asumir la presidencia municipal, cuando fungía como regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Según los testimonios, el grupo criminal le permitió operar en Tequila a cambio de entregarles dinero producto de extorsiones, especialmente a empresarios del sector tequilero; sobre esto, se menciona que habría pactado entregar 40 millones de pesos anuales del erario público al CJNG.

Investigaciones revelan pacto del CJNG con el alcalde de Tequila

Secuestros, extorsiones y control político en el municipio

Uno de los casos centrales en la investigación es el secuestro de Guillermo Cordero García, ocurrido el 24 de marzo de 2021. De acuerdo con la FGR, Rivera Navarro y colaboradores armados privaron de la libertad al entonces precandidato de Morena a la alcaldía para obligarlo a renunciar a la contienda electoral.

La víctima fue trasladada a una casa de seguridad, donde fue golpeada y coaccionada para firmar su desistimiento, lo que permitió a Rivera Navarro quedarse con la candidatura.

La FGR sostiene que, al menos desde 2021, el alcalde y sus colaboradores formaron una organización criminal para cometer secuestros y extorsiones aprovechando sus cargos públicos. Comerciantes y empresarios habrían sido obligados a pagar cuotas, bajo amenaza de clausuras o privación de la libertad.

Delitos que enfrenta el alcalde de Tequila y su gabinete

El juez de control Mario Elizondo Martínez emitió una orden de aprehensión contra Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio, director de Catastro y Predial, por delincuencia organizada y secuestro agravado, delitos que podrían ameritar penas de hasta 40 años de prisión.

Otros funcionarios municipales también son investigados y podrían enfrentar condenas de entre 10 y 20 años.

Además, las autoridades federales documentaron un estilo de vida ostentoso del alcalde y su esposa, con viajes internacionales que no corresponderían a sus ingresos como servidores públicos.

