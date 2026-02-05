¿Quién asumirá el poder en Tequila, Jalisco? Esto dice la ley tras la captura del alcalde morenista Diego “N”

La detención del morenista Diego “N” , presidente municipal de Tequila, Jalisco, abrió una etapa de incertidumbre política y administrativa en uno de los municipios más emblemáticos del estado.

Mientras avanzan las investigaciones por presuntos actos de extorsión y corrupción, autoridades estatales y federales han activado mecanismos legales y de seguridad para evitar un vacío de poder, así como garantizar la gobernabilidad.

Ante la detención del Alcalde de Tequila, acusado de extorsión y corrupción, desde el Gobierno de Jalisco hemos establecido contacto con el cuerpo edilicio del Ayuntamiento para garantizar la gobernabilidad del municipio.



— Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) February 5, 2026

¿Quién asume el poder en Tequila tras la detención del alcalde?

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco , la detención de un presidente municipal se considera, en primera instancia, una falta temporal. En ese escenario, el artículo 74 establece que el cargo debe ser asumido por el vicepresidente municipal hasta por un periodo máximo de dos meses.

Si la ausencia se prolonga más allá de ese plazo —ya sea por licencia, proceso judicial o imposibilidad legal de ejercer el cargo—, el Cabildo está facultado para nombrar a un presidente municipal interino, elegido de entre sus integrantes y por mayoría de votos, conforme al artículo 74.

En caso de que la falta sea declarada absoluta, el Ayuntamiento deberá designar a un presidente municipal sustituto, decisión que deberá ser sancionada posteriormente por el Congreso de Jalisco , según el artículo 75.

La legislación también prevé mecanismos para suplir a otros funcionarios municipales detenidos, como regidores o directores, a fin de que el Ayuntamiento mantenga quórum y continúe operando con normalidad.

Harfuch anuncia la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco

¿Qué han dicho las autoridades estatales sobre la gobernabilidad?

Tras la detención del integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de tres funcionarios clave del Ayuntamiento —los directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, así como Obras Públicas—, el secretario general del Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que el estado estableció contacto directo con el cuerpo edilicio de Tequila para garantizar la continuidad institucional.

Además, confirmó que la Policía de Jalisco mantiene presencia permanente en el municipio, en coordinación con fuerzas federales, mientras se definen los siguientes pasos legales y administrativos.

Según Zamora, la prioridad del gobierno estatal es preservar la tranquilidad de la población y proteger el desarrollo económico y social de la región, palabras que fueron replicadas por el gobernador Pablo Lemus.

Un municipio bajo investigación federal

La detención del presidente municipal se realizó como parte de la Operación Enjambre , un despliegue nacional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo a lo que mencionó Omar García Harfuch.

Las autoridades federales confirmaron que el caso se deriva de denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión a empresas, así como de investigaciones en curso por corrupción y abuso de autoridad.

