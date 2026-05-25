La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunció amenazas y actos de intimidación después del hallazgo de restos óseos en Lagos de Moreno, Jalisco, sitio al que acudieron padres en busca de sus seres queridos que están desaparecidos.

“Las madres no podemos vivir arrodilladas ante el miedo, tenemos que saber que es más grande el amor y con voluntad lo vamos a logar”, dijo Ceci Flores, al asegurar que los colectivos, entre ellos el suyo están amenazados ante un país negligente y burocrático.

🔍😔 Ceci Flores (@CeciPatriciaF), fundadora del colectivo "Madres Buscadoras de Sonora" (@MadresBuscan), denunció amenazas de muerte e intimidaciones tras localizar un crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco. Acusó que autoridades buscan impedir que continúe con la… pic.twitter.com/CWzpt4Lrmd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 23, 2026

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¿Qué dijo Ceci Flores sobre el crematorio en Lagos de Moreno?

Desde el domingo 17 de mayo que el colectivo encontró un crematorio, Ceci Flores señaló que ha recibido varias amenazas a su persona, al ser considerada la líder de Madres Buscadoras de Sonora, para que dejen de acudir a dicho lugar, de donde tienen información de que es “un cementerio de personas”.

Sin embargo, pese a estas amenazas dijo que seguirá caminando en la búsqueda de su hijo, quien está desaparecido desde hace 11 años y a la vez apoyará a los familias de víctimas.

“Se nos están perdiendo nuestros hijos y nadie hace nada, y quieren amedrentar a las madres con amenazas y arrodillarlas ante el miedo, acostumbrarlas al dolor de la ausencia y no debemos de hacer eso. Tenemos que salir a caminar y luchar por nuestros desaparecidos”.

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