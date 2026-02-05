Operación Enjambre: Detienen a Diego “N”, presidente municipal, y 3 funcionarios de Tequila, Jalisco

En seguimiento a la Operación Enjambre y tras diversas denuncias ciudadanas, autoridades federales detuvieron en Jalisco a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, así como a tres funcionarios del ayuntamiento, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además del presidente municipal, fueron detenidos tres servidores públicos del ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, así como el director de Obras Públicas, como parte de las acciones derivadas de la Operación Enjambre .

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención del alcalde de Tequila se realizó mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Diego Rivera Navarro llevaba un año y dos meses al frente de la administración municipal al momento de su detención.

Denuncias contra alcalde de Tequila

Previo a la detención, en el mes de diciembre, autoridades estatales confirmaron que el ayuntamiento de Tequila enfrentaba diversas denuncias que ya se encontraban en proceso de investigación.

Tanto así que la Fiscalía de Jalisco informó que existen dos carpetas de investigación activas, una de ellas con el registro de al menos tres personas afectadas.

Entre los señalamientos se incluyen presuntos actos de extorsión a empresas, así como denuncias de particulares y empresarios. Además, el ayuntamiento enfrenta una denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la remodelación del Museo Nacional del Tequila sin los permisos correspondientes.

Omar García Harfuch compareció ante comisiones del Senado

A ello se suman denuncias interpuestas por tres regidoras del municipio por presunta violencia política de género y obstrucción de funciones. En aquel entonces, las autoridades señalaron que las investigaciones continuarían y que el caso seguirá su curso conforme a la ley.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia de alcance nacional que previamente derivó en la detención de tres presidentes municipales en el Estado de México ( Edomex ), ahora se extendió al estado de Jalisco con la captura del alcalde de Tequila.

Fiscalía Edomex, policía de Atizapán y comisionados de Marina realizan exitoso despliegue en la Operación Enjambre Los detenidos por las autoridades de Atizapán son señalados por delitos contra la salud, tráfico y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y uso indebido de uniformes. 26 noviembre, 2024

Según el comunicado, estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del combate a la corrupción instruido por la presidenta de la república, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas relacionadas con abusos de autoridad y presuntas prácticas ilícitas dentro de los gobiernos locales.

Las autoridades federales reiteraron que los operativos se realizan de manera coordinada entre dependencias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, como parte del reforzamiento de acciones contra delitos que afectan a la población y al sector productivo en distintas regiones del país.

